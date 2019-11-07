تجديد حبس 3 متهمين بسرقة السيارات فى التجمع 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بـ سرقة السيارات بمنطقة التجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "ھادي .م"، و "جمال .ح "، و"محمد .خ"، عاطلين.

وكانت بداية الواقعة أثناء مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تم ضبط المتهمين أثناء محاولتهم سرقة سيارة ملاكي فئة "دايو لانوس"، وتم اقتيادهم لقسم شرطة التجمع، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة السيارات بدائرة القسم، وأرشدوا عن مكان تفكيك السيارات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.