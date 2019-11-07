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تجديد حبس عامل فى ورشة بالشرقية لاتهامه بهتك عرض طفل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:56 ص
تجديد حبس عامل فى ورشة بالشرقية لاتهامه بهتك عرض طفل اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قرر القاضي الجزئي بمحكمة مركز الزقازيق، تجديد حبس عامل بورشة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لقيامه بهتك عرض طفل يعمل معه بالورشة.

 

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من  إسلام النجار، محامي عن  أسرة الطفل" ف م ف" 10 سنوات مقيم دائرة مركز الزقازيق، تتهم فيه" س س ع" 17 سنة عامل في ورشة بالتعدي جنسيا علي الطفل، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 48632 لسنة 2019 جنح مركز الزقازيق، وتم إحالة المتهم لنيابة مركز الزقازيق، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، فيما تضامن مع أسرة الطفل،  المحامي، محمد عبد الحميد، مسئول مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية للدفاع عن الطفل وتوفير الرعاية له وتأهيله معنويا.

 

 

 


الشرقية

هتك عرض

مركز شرطة الزقازيق

امن الشرقية

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