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بوابة التوظيف بالتعليم تعلن وقف تسجيل البيانات اليوم لوجود تحديثات تقنية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:29 م
بوابة التوظيف بالتعليم تعلن وقف تسجيل البيانات اليوم لوجود تحديثات تقنية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم وقف خدمة تسجيل البيانات ومتابعة الطلبات بشكل مؤقت اليوم 7 نوفمبر 2019 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة السادسة مساءً لوجود تحديثات تقنية فى خدمة الإنترنت.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن باب تلقى طلبات التسجيل على وظائف الـ 120 عقد مستمرة ولم تحدد موعد لغلق باب التسجيل بعد أن تم فتح قبول بيانات المتقدمين 9 أكتوبر الماضى.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، التى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.


 


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