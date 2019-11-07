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بنها التعليمية: امتحانات الترم الأول بعيدة عن التعقيدات وتقرير أسبوعى عن حالة المدارس

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:39 م
بنها التعليمية: امتحانات الترم الأول بعيدة عن التعقيدات وتقرير أسبوعى عن حالة المدارس عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، على ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول بعيدة عن أية تعقيدات وأن تكون سهلة وتراعى قياس جميع مستويات الطلاب العقلية، وأن يكون بها جزء يقيس قدرات الطلاب المتميزين والمتفوقين ومن واقع الكتاب المدرسى، مشيرا إلى أن امتحانات الصم والبكم سيتم وضعها داخل المدرسة تحت إشراف الموجه المتابع.

وأضاف فتح الباب، أنه يجب الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج وفق القواعد المنظمة لهذا الأمر والتى وردت من الوزارة والمديرية التعليمية، جاء ذلك خلال لقاء فتح الباب بموجهى أوائل المواد الدراسية وواضعى امتحانات الفصل الدراسى الأول بالإدارة، بحضور عبد الوهاب طه مدير التوجيه الفنى.

وشدد "فتح الباب"، على ضرورة عدم تكرار خطوط السير للموجهين بالمدارس حيث تلاحظ خلال الفترة الماضية وجود مدارس تكررت زيارتها من موجهين بخطوط سير متكررة وهو أمر غير مقبول بالمرة، مطالبا الموجهين بإعداد تقرير أسبوعي عن كل مدرسة تم زيارتها للوقوف على حالة المدرسة وسير العملية التعليمية بها.

وشدد "فتح الباب"، على ضرورة إبلاغ الإدارة بظهور أي حالة جديري مائي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وإبلاغ الصحة للتحرك وعزل الحالات بالمدارس، مؤكدا علي ضرورة تجديد أعلام الجمهورية والمحافظة والمديرية المرفوعة على أسطح المدارس والمباني التعليمية ونشر الوعي القومي وغرس حب الوطن بين الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية وعقد الندوات الوطنية وعدم السماح بإثارة الشغب وافتعال المشكلات وعدم نشر أى اتجاهات أو أراء سياسية داخل الحرم المدرسى حفاظا على المؤسسة التربوية

ووجه، بضرورة الانتهاء من سد العجز في المدارس التي تلاحظ فيها نقص المدرسين في بعض المواد التخصصية، مشيرا إلي ضرورة متابعة مراحل الصيانة الشاملة داخل المدارس وصيانة البوابات وعارضات بالملاعب والمراوح والأسلاك الكهربائية والبالوعات للتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح التلاميذ والطلاب.

 

 

 


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