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بعد إعلان السياحة ارتفاعها 38%.. 8 معلومات عن السياحة اليابانية وخطة مصر لزيادتها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:44 م
بعد إعلان السياحة ارتفاعها 38%.. 8 معلومات عن السياحة اليابانية وخطة مصر لزيادتها
كتبت آمال رسلان

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تعمل وزارة السياحة على تنويع الأسواق السياحية، والتركيز على الأسواق الجديدة، وذات الإنفاق العالى، ووضع خطط ترويجية لها، وفى هذا الإطار شاركت وزارة السياحة فى المعرض الدولى باليابان للسياحة والسفر، بوفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص برئاسة الدكتورة رانيا المشاط.

 

ويعد السوق الياباني من أهم الاسواق السياحية إلا أن مصر لا تحصل على نصيب عادل منها حتى الآن، رغم عشق اليابانيين للحضارة المصرية القديمة، ونرصد أبرز المعلومات عن السوق اليابانى وخطة السياحة لزيادة الحركة.

 

            •             السياحة اليابانية حققت معدل نمو بنسبة 38% من يناير وحتى سبتمبر.

 

            •           فى عام 2018 بلغت نسب السياحة اليابانية لمصر 41 ألفا و807 سياح.

 

            •           اليابان خلال 2018 كانت أعلى الجنسيات إنفاقا بـ20,2 مليار دولار.

 

            ⁃           من أبريل إلى أكتوبر 2019 تم تسيير ما يقرب من 900 رحلة من اليابان لمصر.

 

            •           أهم المدن اليابانية المصدرة للسياحة لمصر هي طوكيو تليها أوساكا ثم هوكايدو.

 

            •           هيئة تنشيط السياحة استضافت وفدا يابانيا ضم 10 من ممثلى الجاتا فبراير الماضى.

 

            •           أكد مسئولو شركات السياحة اليابانية أن لديهم خطة لزيادة أعداد السياح 300%.

 

            •           يعمل الاتحاد على تشغيل رحلات طيران عارض بين مدن يابانية والقاهرة.

 

 


السياحة

السياحة اليابانية

اليابان

مصر

هيئة تنشيط السياحة

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