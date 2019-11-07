انطلاق الفوج الثالث من شباب الجامعات لزيارة مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع

انطلق الفوج الثالث من طلاب جامعة حلوان؛ لزيارة مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، فى إطار مبادرة "كل يوم جديد" التى تنظمها وزارة التعليم العالى منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تقوم بها الدولة فى مختلف نواحى التنمية.

وأكد وزير التعليم العالى بحسب بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، على أهمية هذه المبادرة، التى تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التى يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

وذكر البيان، أنه تم اصطحاب الطلاب فى جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع. حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلى حول المصنع، والأنشطة التى يقوم بها.

من جانبه أشار أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير إلى أن مبادرة "كل يوم جديد تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وإطلاع الطلبة على الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية فى كافة المجالات.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل هذه المصانع، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذى عزز لديهم ثقتهم فى صناعة بلدهم.

جدير بالذكر أن مصنع الطائرات هو أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ويمثل الركيزة الأساسية لصناعة الطيران فى مصر منذ إنشائه، وقد قام المصنع بإسهامات عديدة في مجال تصنيع وتجميع الطائرات.