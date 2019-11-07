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انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:16 م
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات
القليوبية - إبراهيم سالم

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انطلقت، اليوم، الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها، حيث بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساء، على أن تتم عمليات الفرز وإعلان النتائج.

ويخوض الانتخابات 821 طالبا وطالبة في 4 كليات وهى التربية النوعية والفنون التطبيقية والتجارة والآداب، فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في 11 كلية أخرى.

 من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على حسن سير العملية الانتخابية، وحل أى مشكلات قد تواجه الطلاب المرشحين ، مشيرا إلى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.

وأشار السعيد، إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور عارف سيلمان عميد كلية الهندسة ببنها وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعضو من ادارة " I.T " بإدارة الجامعة للقيام بإدخال كافة بيانات العملية الانتخابية الكترونيا وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وغير المرشحين.

 كما تشكيل لجان فرعيه بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.

 من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعة وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الانتخابات الطلابية بجميع كليات الجامعة في نزاهة وبشفافية كاملة.

 وأكد المغربى، على حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطي الحرية كامله للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

 انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية (1)

انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية (2)
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية
 
 
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية (3)
 

انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

 

انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية (4)
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية (5)
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

 

 

 
 
 
 
 

اخبار القليوبية

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