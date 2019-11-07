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اليوم.. جامعة الأزهر تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال بكلية التربية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:25 ص
اليوم.. جامعة الأزهر تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال بكلية التربية الدكتور محمد جلال مدير مكتب تيكو الأزهر
كتب لؤى على

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ينظم  اليوم الخميس، نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر بالتعاون مع المقر الإقليمى لاتحاد جامعات شمال أفريقيا  المنتدى الأول لريادة الأعمال وذلك تحت عنوان "دور ريادة الأعمال والجامعات الريادية فى تحقيق التنمية فى مصر وأفريقيا".
 
 
وأوضح الدكتور محمد جلال، رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة ومدير مكتب تيكو الأزهر، أن المنتدى الأول لريادة الاعمال يأتى كبداية لسلسلة من الفعاليات الهامة التى ينظمها النادى تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مشيرا إلى أن  ذلك يأتى تمشيا مع استراتيجية الجامعة نحو تحقيق مفهوم الجامعة الريادية الشامل لنشر مفهوم ريادة الأعمال بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
 
 
وأضاف جلال أنه يحاضر فى المنتدى الدكتور نزار سامى أحد أهم خبراء ريادة الأعمال فى مصر واستشارى الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي فى العديد من المؤسسات المصرية والدولية حيث يلقى الضوء على مفهوم الجامعة الريادية، ودور وأهمية ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية والفكرية والإبداعية بمصر وأفريقيا، كما يتحدث أيضا عن قانون دعم حوافز الابتكار وكيفية استفادة الجامعات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي من حزمة التسهيلات والتشريعات التي يقدمها القانون لتحقيق مفهوم الاستدامة الاقتصادية لهذه المؤسسات وانعكاس ذلك ايجابيا على عضو هيئة التدريس والطلاب. 
 
 
يحضر المنتدى عددا من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى طلاب وطالبات كليات الجامعة المختلفة، للتعرف على كل الخدمات التي يقدمها نادي ريادة الأعمال وكيفية الاشتراك به والحصول على عضوية النادي، والتي تتيح لهم التسجيل لحضور كل المسابقات والفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها النادي في مجال ريادة الأعمال لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمجان وتمنح أيضا شهادة معتمدة من النادي، بجانب عدد من المزايا والمفاجآت الأخرى التي يقدمها النادي للأعضاء.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

تيكو

كلية التربية

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