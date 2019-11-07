وذكرت الحكومة الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الهندي أكد استعداد بلاده لتطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، وشدد على أن الهند ليس لديها خطط للانحراف عن هذا المسار، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إنه "على الرغم من الضغط المتزايد، تنجح روسيا والهند في تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال التعاون العسكرى التقنى مثل إرسال منظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات (إس-400) وغيرها من المشروعات".

وأضاف أن "العمل يجرى حاليا للتفاوض بشأن برنامج تعاون عسكرى روسى-هندى يمتد حتى عام 2030".

ولفت المسؤول الروسى إلى أنه فى عام 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11 مليار دولار، بزيادة أكثر من 17% مقارنة بعام 2017.

يُشار إلى أن وزير الدفاع الهندى شارك -خلال زيارته لروسيا- في مؤتمر صناعى روسى-هندى، حيث اجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات التجارية الحالية ووجهات النظر للتعاون الثنائى، كما التقى مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو.