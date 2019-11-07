النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول واقعة نشوب حريق بشقة سكنية فى النزهة

كتب عبد الله محمود

طلب نيابة النزهه، تقرير المعمل الجنائي، حول واقعة نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة النزهه، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، والتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم النزهة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.