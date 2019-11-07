النيابة تامر بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفيًا داخل منزله فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة، بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفيًا وفى حالة تعفن، داخل مسكنه بكرداسة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

أفادت التحريات أن المتوفى يقيم بمفرده، وفارق الحياة منذ ما يقرب من 10 أيام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من غرفة يقيم بها مسن، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المسن فى حالة تعفن، وأفادت المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة منذ ما يقرب من 10 أيام، ونظرا لأقامته بمفرده لم يتم اكتشاف وفاته، إلا بعد انبعاث الرائحة، ووصولها لجيرانه، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.