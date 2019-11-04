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النيابة تستعجل التحريات حول العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى المطرية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:52 م
النيابة تستعجل التحريات حول العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى المطرية كلابش،ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة المطرية، سرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول واقعة العثور على جثة شخص متوفى مجهول الهوية فى المطرية، وكانت النيابة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالى، يفيد بعثورهم على جثة لشخص متوفى مجهول الهوية بأحد الشوارع فى المنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لرجل فى العقد الرابع من العمر، ولم يتم العثور على أية أوراق ثبوتية بحوزته تدل على شخصيته، كما تبين من المناظرة الأولية لجثة المتوفى، عدم وجود أى إصابات أو جروح، تشير لتعرضه لعنف أو ضرب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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