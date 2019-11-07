الميكانيكا والكهرباء: تدعيم محطة صرف فى كفر الدوار بمولد كهربى للطوارئ

كتبت أسماء نصار

قال المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الموارد المائية والرى، إنه جرى تدعيم محطة صرف شريشرا التابعة لمحطات الماكس بمنطقة سيدى غازى التابعة لمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بمولد كهربى طوارئ قدرة 1500 كيلو فولت أمبير، كإجراء احترازى فى حالة انقطاع الكهرباء عن المحطة نتيجة السيول، وذلك فى إطار استعدادات المصلحة لموسم الشتاء.



وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تدعيم المحطات بالمنطقة بـ2 مولد كهربى قدرة 1500 كيلو فولت أمبير، مشيرًا إلى أنه يمكن المناورة بالمولدات فى حالة انقطاع الكهرباء بأى محطة مجاورة بمحافظة البحيرة.



وأوضح عبد العاطى، أنه جرت الاستعانة بونش محطات إدفو فى التحميل، وونش هيئة الصرف بدمنهور فى إنزاله بمحطة شريشرا.



الجدير بالذكر، أنه جرى تركيب أكثر من 25 وحدة طوارئ، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ، حيث أن هذه السيول كانت شيئا طارئا وغير متوقعة، وأكبر من طاقة المحطات بالكامل، لذلك تم تركيب وحدات طوارئ فى كافة المحطات الحرجة التى كانت تعمل بشكل كبير.