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المصرية العقارية تتقدم للبورصة بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:00 م
المصرية العقارية تتقدم للبورصة بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت البورصة المصرية، عن تقدم المجموعة المصرية العقارية، بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 2 جنيه ليصبح عدد الأسهم المصدرة 40 مليون سهم بدلا من 8 مليون سهم مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 80 مليون جنيه، مضيفة أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
 
وكانت الجمعية العامة غير العادية وافقت فى سبتمبر الماضى، على تجزئة السهم إلى 5 أسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر بنحو 80 مليون جنيه موزعاً على 40 مليون سهم بقيمة اسميه جنيهين للسهم بدلاً من 8 ملايين سهم، بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات.
 
وحققت المجموعة المصرية العقارية، صافى ربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى (يناير - سبتمبر) بلغ 30.17 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 7.496 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى بنسبة 680.96 %، لتصل إلى 77.11 مليون جنيه، مقارنة بـ 9.87 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
 
 

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