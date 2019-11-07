ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.365 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125.3 مليون ورقة مالية بقيمة 701.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.6 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.09% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.1%، والعرب على 8.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.75%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 6.6 مليون جنيه، 999 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، 25.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 5.6 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 14795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2122 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 17659 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5492 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 547 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1459 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.78% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 47 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.