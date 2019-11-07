المرور: غلق جزئى لشارع الهرم بالإتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال مترو الأنفاق

كتب عبد الرحمن سيد

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع الهرم بشكل جزئى بالإتجاهين وذلك لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ 12 صباح غدِ الجمعة وتنتهى فى الساعة الـ 5 من صباح يوم الأحد المقبل، دون توقف لحركة المرور حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين .

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء، وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم، مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين، مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .

وتقوم الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .

وتهيب إدارة المرور، المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية، لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .