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القبض على مسجل خطر بحوزته سيارة مسروقة بالقطامية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:31 م
القبض على مسجل خطر بحوزته سيارة مسروقة بالقطامية سيارة مسروقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسى اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر بحوزته سيارة مسروقة بالقطامية، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة، مفادة  أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية أمام بنك الإسكان والتعمير  دائرة القسم تمكن من ضبط  "و. أ" ،  42 سنة، عاطل ومسجل خطر  سرقات عامة تحت رقم 18891 فئة " ج "   والسابق اتهامه في 16 قضية أخرهم التجمع الخامس " سرقة وسائل نقل " حال استقلاله السيارة رقم  د ر ل 347 ماركة ميتسوبيشي لانسر زرقاء اللون بالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها " دون البيانات ". 
 
وبالكشف الفني علي السيارة برقمى الشاسية والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح التجمع الخامس بتاريخ 31/10/2019م  بلاغ" أ. ع" ، 19سنة،  طالب ومقيم دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة من دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأضاف بقيامه بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة لإخفاء معالمها .
 
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، و تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.
 
 

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة سيارة

القطامي

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