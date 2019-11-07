سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

العلماء يكتشفون سلالة جديدة من فيروس الإيدز قد تنهى المرض

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:30 م
العلماء يكتشفون سلالة جديدة من فيروس الإيدز قد تنهى المرض فيروس نقص المناعة البشرى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد العلماء سلالة جديدة من فيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز"، وهي الأولى التي يتم اكتشافها منذ عام 2000.

تنتمي السلالة المكتشفة حديثًا إلى نفس العائلة الفرعية من الفيروس المسئول عن الوباء الذي بدأ عام 1981 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وانتشر في جميع أنحاء العالم وقتل 32 مليون شخص.

صورة ديلى ميل عن فيروس نقص المناعة
صورة ديلى ميل عن فيروس نقص المناعة

 

على الرغم من أنه قد يمثل تطوراً للفيروس وفقا لجريدة " ديلى ميل"، إلا أن سلالة فيروس العوز المناعي البشري الجديدة " الايدز" تحتوي على أوجه التشابه الضرورية لتلك التي اكتشفت سابقًا في المجموعة السابقة والتي لا يزال يتعين تشخيصها وعلاجها باستخدام الطرق الحالية.

ولكن اكتشاف هذه السلالة وجميع فيروسات نقص المناعة البشرية، يمكن أن يكون خطوة إلى الأمام في فهم كيفية تطور الفيروس وكيفية تشخيصه وعلاجه، وتطوير لقاح محتمل لإنهاء الوباء إلى الأبد.

ويقول الباحثون إن الاكتشاف الجديد يساعدهم في معرفة الفيروس المتحور وتجنب الأوبئة الجديدة، حيث ان تقنية تسلسل الحمض النووي لم تكن كافية للقضاء على المرض.

تم اكتشاف العينات الأولى والثانية من فيروس العوز المناعي البشري -1 المجموعة الجديدة ، النوع الفرعي L في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الثمانينيات والتسعينيات، وكان من الصعب معرفة التسلسل الثالث ، الذي تم جمعه في عام 2001 ، في ذلك الوقت بسبب حجم الفيروس في العينة والتكنولوجيا الحالية.

طور العلماء تقنيات جديدة للمساعدة في تضييق جزء الفيروس من العينة لتسلسل الجينوم بالكامل واستكماله، حيث تتيح أحدث تقنيات تسلسل الجينوم للباحثين بناء جينوم كامل بسرعات أعلى وتكاليف أقل.

وعلى الرغم من أن  السلالة الجديدة  لن تغير من الطريقة التي يتم بها تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية أو علاجه، بل تعني اختبار الأشخاص للسلالة الجديدة أيضًا، لاستهداف أجزاء الفيروس التي تشترك فيها جميع الفئات.

وقال الدكتور مايكل برادي، المدير الطبي لمؤسسة HIV إنه بفضل التقدم الطبي ، أصبح فيروس نقص المناعة البشرية الآن حالة يمكن التحكم فيها على المدى الطويل، ولا يمكن للأشخاص الذين يتلقون علاجًا فعالًا نقل الفيروس، وعلى الرغم من وجود العديد من سلالات فيروس نقص المناعة البشرية ، لكن قدرتنا على اكتشاف الفيروس وعلاجه لا تزال كما هي.


نقص المناعة البشرية

تسلسل الحمض النووي

فيروس العوز المناعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة