العثور على رفات 14حيوانا عملاقا فى المكسيك تعود لأكثر من 15ألف عام صدفة

وكالات

اكتشف عمال البناء شمال مدينة مكسيكو عاصمة المكسيك، عن طريق الصدفة، مجموعة من العظام يبلغ عددها 800 عظمة تعود لـ14 ماموثا، أثناء عمليات حفر في موقع تفريغ للنفايات.

ونقل موقع روسيا اليوم أن الاكتشاف يوصف بأنه "الأكبر من نوعه على الإطلاق"، وأعلن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك يوم الأربعاء أنه تحقق من بقايا الحيوانات العملاقة المنقرضة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 15 ألف عام، والتي عثر عليها في حفرة يبلغ عمقها 1.7 م وقطرها 25 م في Tultepec.





وأظهر بعض البقايا أدلة على أن الحيوانات العملاقة ذبحت، ما يشير إلى أن الموقع ربما كان فخا ضخما نصبه البشر بغرض الصيد.

وكان الماموث حيوانا عملاقا من فصيلة الفيلة جاب التندرا الجليدية (نوع من الموطن البيئي حيث لا تنمو فيه الأشجار بسبب درجات الحرارة المنخفضة جدا) في أوروبا وأمريكا الشمالية لآلاف السنوات قبل أن يختفي في نهاية فترة العصر الجليدي قبل 10 آلاف عام.