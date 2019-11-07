الشركة العربية للطيران تكذب ما نشر بـ"بلومبرج" عن عملياتها المستقبلية

كتب هانى الحوتى

أكدت الشركة العربية للطيران ، عدم صحة التقارير الصادرة عن وكالة "بلومبرج"، والمتداولة فى عدد من وسائل الإعلام، والتى تتضمن تكهنات حول الشركة والعمليات المستقبلية لها، وتشدد على كونها عارية من الصحة، ولم يصدر عنها أى بيان رسمى بهذا الخصوص.

كما أكدت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، عدم إجرائها أى مقابلة رسمية مع أى وكالة أنباء بهذا الشأن، ويؤسفنا نشر مثل هذه البيانات المغلوطة، ونفيها لكل ما تحتويه، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن التطورات بهذا الخصوص عند اكتمالها، وعبر القنوات الرسمية للشركة.