سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الشركة العربية للطيران تكذب ما نشر بـ"بلومبرج" عن عملياتها المستقبلية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:44 م
الشركة العربية للطيران تكذب ما نشر بـ"بلومبرج" عن عملياتها المستقبلية طيران - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الشركة العربية للطيران، عدم صحة التقارير الصادرة عن وكالة "بلومبرج"، والمتداولة فى عدد من وسائل الإعلام، والتى تتضمن تكهنات حول الشركة والعمليات المستقبلية لها، وتشدد على كونها عارية من الصحة، ولم يصدر عنها أى بيان رسمى بهذا الخصوص.
 
كما أكدت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، عدم إجرائها أى مقابلة رسمية مع أى وكالة أنباء بهذا الشأن، ويؤسفنا نشر مثل هذه البيانات المغلوطة، ونفيها لكل ما تحتويه، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن التطورات بهذا الخصوص عند اكتمالها، وعبر القنوات الرسمية للشركة.
 
 

العربية للطيران

بلومبرج

بورصة دبى

الشركة العربية للطيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المنظمة العربية للطيران المدنى تنظم دورة تدريبية حول قانون الجو

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 05:25 م

العربية للطيران تدشن رحلاتها المباشرة بين الشارقة وفيينا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:19 م

المنظمة العربية للطيران المدنى تنظم ورشة عمل حول حوادث ووقائع الطيران

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:38 م

المنظمة العربية للطيران المدنى تنظم ورشة عمل حول تدفق الحركة الجوية

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:13 ص

المنظمة العربية للطيران تنظم دورة مع الأكاديمية السنغافورية حول الحوادث

الخميس، 14 مارس 2019 11:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة