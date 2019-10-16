تدشين اتفاقية إطلاق أول شركة طيران اقتصادى بأبوظبى

محمد عبد المجيد

أعلنت "مجموعة الاتحاد للطيران"، الناقل الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، و"مجموعة العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام اتفاقية لإطلاق "العربية للطيران أبوظبى" أول شركة طيران اقتصادى منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبى.

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، ستكون "العربية للطيران أبوظبي" مشروع مشترك مستقل، تتخذ من مطار أبوظبى الدولى مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها. وستقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة الوجهات والخدمات التى تقدمها الاتحاد للطيران، وستلبى بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامى فى المنطقة.

وقال تونى دوجلاس الرئيس التنفيذى لمجموعة الاتحاد للطيران، "أبوظبى مركز ثقافى مزدهر ذو رؤية اقتصادية واضحة مبنية على الاستدامة والتنويع، ومع وفرة معالم الجذب السياحى والضيافة فى الإمارة، يلعب قطاع السياحة والسفر دورًا حيويًا فى مسيرة النمو الاقتصادى للعاصمة ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدورنا نسعى لخدمة هذه الرؤية من خلال هذه الشراكة مع العربية للطيران بإطلاق أول شركة طيران اقتصادى منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبى".

وأضاف، "تدعم هذه الشراكة خطتنا فى برنامح التحول وستوفر لضيوفنا خيارات للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبى، معززة الخدمات التى تقدمها شركة الاتحاد للطيران، ونتطلع قدماً إلى إطلاق شركة الطيران الجديدة فى وقت وشيك".

وقال عادل العلى الرئيس التنفيذى لمجموعة العربية للطيران، "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطن لأول شركة طيران اقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركزاً عالمياً رائدًا للسياحة والسفر، ويسرنا أن نتشارك مع مجموعة الاتحاد للطيران بتأسيس "العربية للطيران أبوظبى"، والتى ستخدم بدورها الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادى منخفض التكلفة محلياً وإقليمياً، والمبنى على خبرة كل من العربية للطيران والاتحاد للطيران ".