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السيسى: ذكرى المولد النبوى مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد الرسالة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:20 ص
السيسى: ذكرى المولد النبوى مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد الرسالة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد نبى الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد الرسالة التى تلقاها النبى الكريم والتى بلغها لنا، متحملا فى سبيل ذلك الكثير من الأذى الذى لم يمنعه صلى الله عليه وسلم عن آداء الأمانة التى كلفه به الله عز وجل".

وأضاف الرئيس فى احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الخميس: أن فى المشاق الجسيمة التى تحملها الرسول الكريم ما يعطى لنا الكثير من الدروس الواجب تعلمها واستيعابها وفى مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره بأمل فى نصر الله ومواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع".

 


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