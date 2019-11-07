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السفارة الأمريكية بالقاهرة تسلط الضوء على مفاوضات سد النهضة فى البيت الأبيض

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:57 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة تسلط الضوء على مفاوضات سد النهضة فى البيت الأبيض مفاوضات سد النهضة
كتب- هاشم الفخرانى

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أبرزت صفحة السفارة الأمريكية بالقاهرة الاجتماعات التى عقدت فى واشنطن بشأن مباحثات سد النهضة الأثيوبي برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ضم الوفود مصر وأثيوبيا والسودان والبنك الدولى.

وقال سامح  شكرى ، وزير الخارجية، في أعقاب الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن برعاية أمريكية مُقَدَرة وبمشاركة رئيس البنك الدولي، أن الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضح ومحدد، حيث تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقائين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

 

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وأعرب وزير الخارجية عن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميق لرعاية الرئيس دونالد ترامب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاث والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي.

وثمّن وزير الخارجية الدور البناء لوزير الخزانة الأمريكي والاهتمام الذي أولاه لهذا الموضوع وترؤسه للاجتماع الذي عقد مع وزراء الدول الثلاث.

 

 

 

 


سد النهضة

أثيوبيا

مصر

واشنطن

الولايات المتحدة

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