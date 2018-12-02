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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث أطفيح" لـ5 يناير

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:45 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث أطفيح" لـ5 يناير المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 5 يناير لمرافعة الدفاع.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
 

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