سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت.. "أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بالمولد النبوى الشريف

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:53 ص
السبت.. "أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بالمولد النبوى الشريف الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية سوف تحتفل، السبت القادم، بالمولد النبوى الشريف، وذلك بمسجد مجمع الشهداء الإسلامى بالطريق الدائري، عقب صلاة المغرب مباشرةً.

 

وأوضح "بدران" فى تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر أن يحضر الاحتفال، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الدعوية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 

وأشار "بدران" إلى أن الاحتفال يتضمن تلاوة قرآنية للشيخ فرحان عبد المجيد القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وكلمة الأوقاف، وتدور حول رسول الله هو الرحمة المهداة، ويختتم الاحتفال بالابتهالات والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ عمر فرحان المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اوقاف الاسماعيليه

المولد النبوى الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة