السبت.. "أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بالمولد النبوى الشريف

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية سوف تحتفل، السبت القادم، بالمولد النبوى الشريف، وذلك بمسجد مجمع الشهداء الإسلامى بالطريق الدائري، عقب صلاة المغرب مباشرةً.

وأوضح "بدران" فى تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر أن يحضر الاحتفال، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الدعوية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشار "بدران" إلى أن الاحتفال يتضمن تلاوة قرآنية للشيخ فرحان عبد المجيد القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وكلمة الأوقاف، وتدور حول رسول الله هو الرحمة المهداة، ويختتم الاحتفال بالابتهالات والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ عمر فرحان المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.