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دورة تدريبة بالزراعة لتشخيص أمراض 5 محاصيل من بينها البطاطس والعنب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:55 م
دورة تدريبة بالزراعة لتشخيص أمراض 5 محاصيل من بينها البطاطس والعنب بطاطس
كتب عز النوبى

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ينظم معهد أمراض بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة ، دورة تدريبية حول تشخيص أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والحد من استخدام المبيدات الزراعية، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة – محافظة الغربية فى الفترة من 11 - 14من الشهر الجارى.

 وقال الدكتورأشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات، اليوم إن  الدورة ستتناول: أمراض بنجر السكر وطرق الوقاية و العلاج - أمراض البطاطس والطرق الحديثة للمكافحة – التعرف على أمراض البصل والطرق الحديثة للمكافحة – اهم أمراض القمح و طرق الوقاية والعلاج - أمراض العنب وطرق المكافحة والاستخدام الأمثل للمبيدات الزراعية.

 وأضاف "خليل" أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين  بالمحطة  (باحث - مساعد باحث – باحث مساعد – أخصائى زراعى ) وذلك للارتقاء بمستواهم في عمليات التشخيص والمكافحة لأهم الأمراض النباتية المختلفة ( بنجر السكر – البطاطس – البصل –القمح – العنب ).

 


امراض النبات

البحوث الزراعية

محصول العنب

بنجر السكر

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