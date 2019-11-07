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الرى: تنفيذ ميزانية وقطاعات عرضية للوقوف على مناسيب مشروع حماية مصرف كتشنر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:00 ص
الرى: تنفيذ ميزانية وقطاعات عرضية للوقوف على مناسيب مشروع حماية مصرف كتشنر أعمال حماية الشواطئ
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس أشرف السيد مدير عام التنفيذ والصيانة بهيئة حماية الشواطئ بوسط الدلتا، إنه جرى عمل ميزانية وقطاعات عرضية للوقوف على مناسيب مشروع حماية مصرف الغربية الرئيسى "كتشنر"، وذلك فى مسافة كيلو بالمصرف خلف المصب لمقارنة المناسيب، والتأكد من سريان المياه اتجاه البحر بسلاسة.

أوضحت هيئة حماية الشواطئ، تنفيذ 3 مشروعات فى محافظة كفر الشيخ منها حماية مصب مصرف الغربية الرئيسى (كتشنر)، وحماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون شرق الرؤوس (مرحلة أولى)، فضلاً عن حماية سواحل متفرقة بالتغذية بالرمال بمنطقة شرق الرؤوس شرق مصرف كتشنر، بتكلفة 142 مليون جنيه.

وتنفذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أعمال حماية لسواحل متفرقة بكفر الشيخ للتغذية بالرمال شرق الرؤوس شرق مصرف كتشنر بتكلفة نحو 19.8 مليون جنيه، حيث تتعرض المنطقة شرق الرؤوس شرق مصرف كتشنر شمال الطريق الدولى للتآكل الشديد نتيجة للعوامل الطبيعية الحرجة التى تتعرض لها المنطقة من هجمات البحر أثناء مواسم النوات، والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ وزيادة معدلات النحر بصورة كبيرة صارت تهدد الاستثمارات والمشروعات السياحية المزمع تنفيذها فى المستقبل القريب، حيث تعتبر من المناطق الواعدة فى هذا المجال، مما استدعى قيام الهيئة بدراسة طريقة الحماية المناسبة بالتغذية بالرمال لتعويض الفاقد من الشاطئ جراء التآكل والنحر على أن تكرر عملية التغذية بالرمال لهذه المنطقة مستقبلا كلما استدعت الضرورة لذلك، وحتى يتم استقرار واتزان المنطقة للحفاظ على شواطئ المنطقة والاستثمارات والطريق الدولى وتتضمن الأعمال تكريك للرمال المترسبة خلف حواجز بلطيم مرحلة (رابعة ) ناحية الأرض، ونقلها شرق الرؤوس شرق مصرف كتشينر وحسب القطاعات والمواصفات والاشتراطات.

وتستكمل الهيئة أعمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط برأس، حيث تتعرض المنطقة شرق ميناء دمياط للتآكل الشديد نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تتعرض لها المنطقة من هجمات البحر أثناء مواسم النوات، والتى أدت إلى تراجع خط الشاطئ وزيادة معدلات النحر بصورة كبيرة صارت تهددت الاستثمارات والمشروعات السياحية المقرر تنفيذها فى المستقبل القريب حيث تعتبر من المناطق الواعدة فى هذا المجال، حيث تم دراسة وتصميم المشروع للحفاظ على شواطئ المنطقة والاستثمارات والمنشآت العسكرية والطرق بالمنطقة وتتضمن الاعمال استكمال إنشاء ثلاث رؤوس حجرية بأطوال حوالى 170 مترًا وبمسافات بينية حوالى 400 متر، بالإضافة إلى رأس حجرية بطول حوالى 120 مترا مع عمل تغذية للشاطئ بين الرؤوس بالرمال.


الرى

المياه

اخبار

مصرف كتشنر

الغربية

حماية الشواطئ

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