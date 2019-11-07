"الرقابة المالية "توافق على عرض شراء إجبارى مقدم من عز الدخيلة

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المختلط المقدم من شركة ال عز الدخيلة للصلب حتى نسبة 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة بسعر 23.07 جنيه للسهم الواحد و/أو معامل مبادلة 51 سهم من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة (الشركة المستهدفة) مقابل كل سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (الشركة مقدمة العرض).

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن إيداع مشروع عرض شراء إجبارى مختلط والمقدم من شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بشراء عدد 89.9 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة مصانع العز للدرفلة بسعر نقدى 23.07 جنيه للسهم الواحد مقابل زيادة رأس مال الشركة مقدمة العرض، وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن إيداع نموذج الافصاح الخاص بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، والذى يتضمن الموافقة على أولا السير فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.

كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.336 مليار جنيه إلى 2.636 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه موزعة على عدد 13 مليون سهم على أساس القيمة العادلة البالغة 1176.85 جنيه للسهم وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل بواقع 100 جنيه للسهم ( قيمة اسمية ) مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم (علاوة إصدار).

ويأتى ذلك فى إطار عملية استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على عدد حتى 42 مليون سهم بنسبة 56 % من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح وعدد حتى 89898683 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم بواقع 10.09 دولار امريكى قيمة عادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح 23.07 جنيه قيمة عادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة.