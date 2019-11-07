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الرئيس السيسى يمنح وسام العلوم والفنون لأمين عام رابطة العالم الإسلامى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:08 م
الرئيس السيسى يمنح وسام العلوم والفنون لأمين عام رابطة العالم الإسلامى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
محمد عبد المجيد

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منح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامى الدكتور محمد بن سعيد المجدوعى.
 
و فقا لوكاة الأنباء السعودية "واس"، منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية المولد النبوى الشريف، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدة شخصيات من مصر والعالم الإسلامى، نظراً لما قدموه من اسهامات فى إثراء الفكر الإسلامى بعلمهم وجهدهم، وتقديرًا لتفانيهم فى تجديد الخطاب الدينى والعمل الدعوى.
 
وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته خلال الاحتفالية، أن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية، لن تثنى مصر عن المضى فى طريقها نحو المستقبل الأفضل عبر الوحدة والتماسك بين الشعب المصرى.
 

السعوديه

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

رابطه العالم الاسلامى

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