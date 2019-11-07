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الرئيس السيسى: قلت لعدلى منصور "اترشح وأنا أفضل مكانى.. قال كفاية كده"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:45 ص
الرئيس السيسى: قلت لعدلى منصور "اترشح وأنا أفضل مكانى.. قال كفاية كده" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رسالته للشعب: "لو تصورتم إن 30 يونيو و3 يوليو إنى كنت جاى طمعان فى حاجة تبقوا ظلمتم الفكرة والقيم والمبادئ التى وقفنا لأجلها.. دا أنا أبقى أوحش منهم.. لا والله".

 

وأضاف الرئيس خلال مشاركته احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، فى قاعة المنارة: "الرئيس عدلى منصور ربما يزعل من هذا الكلام الذى سأقوله.. ولكننى سأقول.. قبل الانتخابات والترشح كثير من الناس قالت هو ليه أنا مش عاوز اترشح.. لقد اتحايلت على الرئيس عدلى منصور شهور إنه يترشح وأنا أظل فى مكانى زى ما أنا، وأنا بقول الكلام دا وممكن فخامة الرئيس يزعل منى، بس بقول عشان تعرفوا إن الكل زاهد فيها وتحدى كبير جدا سواء دنيا أو دين عند ربنا يوم القيامة، وهنقل له إيه؟؟.. شهور بقول له من فضلك سنة عدت واترشح تانى وأنا أفضل مكانى واعمل كل اللى ممكن يتعمل لأجل خاطر مصر وخاطرك ، بس هو قال لا يمكن كده تمام وكفاية".

وواصل الرئيس: "الحكاية مش حكاية رئيس ونظام.. دا قضية بناء أمة والدفاع عنها وحمايتها عشان تتحط فى المكان اللى ربنا يقدرنا عليه، ومن الناحية التانية مواجهة الشر وأهله لأننى لا أنسى ذلك، سواء الآن أو من سنوات طويلة سابقة، ومن سنوات طويلة فاتت الناس اللى تعرفنى تعرف عمرى مكدبت.. مفيش الكلام ده، لأن النبى عليه والسلام كان قائدًا ونجح كذلك عشان الصلة وربنا يجعلنا من أهل الصلة".

 

وبعد نهاية كلمته توجه الرئيس لمصافحة المشير محمد حسين طنطاوى، ومعانقة المستشار عدلى منصور على الهواء.


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