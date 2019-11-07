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الرئيس الجزائرى المؤقت يستقبل رئيس الوزراء التونسى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:46 م
الرئيس الجزائرى المؤقت يستقبل رئيس الوزراء التونسى الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
أ ش أ

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استقبل الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية والمبعوث الخاص للرئيس التونسى قيس السعيد.
 
وأكد الشاهد، فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، إن زيارته إلى الجزائر جاءت بتكليف من الرئيس التونسى قيس السعيد الذى كلفه بتبليغ رسالة صداقة وأخوة ومودة للشعب الجزائرى وللقيادة الجزائرية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
 
وكشف الشاهد، عن أن الرئيس التونسى سيقوم بزيارة إلى الجزائر فى الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه قدم للرئيس بن صالح رسالة من الرئيس التونسى، يؤكد فيها أهمية العلاقات التونسية-الجزائرية الاستراتيجية والراسخة فى التاريخ والتى تنزل عند إرادة الشعبين التونسى والجزائرى.
 
ووصف اللقاء، الذى جمعه مع الرئيس بن صالح بأنه مهم جدا خاصة فى الفترة التى يعيشها البلدان، مضيفا أن هذا اللقاء سمح بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك والتحديات المشتركة التى تواجه البلدين.
 
وأشار الشاهد، إلى التحديات الأمنية فى المنطقة، مؤكدا أن التنسيق مستمر بصفة شبه يومية بين القوات الأمنية العسكرية فى تونس والجزائر، كما تطرق إلى التنسيق فى الجانب الاقتصادى بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وكذا الثقافية بين البلدين إلى آفاق أخرى، معربا عن تفاؤله بتطور العلاقات الثنائية فى المستقبل.
 
كان رئيس الوزراء التونسى، قد وصل صباح اليوم إلى الجزائر فى زيارة رسمية .
 

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