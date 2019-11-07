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الجنايات تقرر اليوم مصير المتهمين بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:00 ص
الجنايات تقرر اليوم مصير المتهمين بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد" المتهمون فى قضية داعش الصعيد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها على متهم فى إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه مع آخرين جرى الحكم عليهم بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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