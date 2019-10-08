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7 نوفمبر.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهم بتنظيم "ولاية داعش الصعيد"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:19 م
7 نوفمبر.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهم بتنظيم "ولاية داعش الصعيد" هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى اشتراكه مع آخرين تم الحكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"، لـ 7 نوفمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


داعش الصعيد

تنظيم داعش

جنايات الجيزه

الارهاب

جماعه ارهابيه

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