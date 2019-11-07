التربية والتعليم: 1200 جنيه رسوم فصول الخدمات لطلاب الثانوية العامة

كتب محمودطه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن رسوم فصول الخدمات فى الثانوى العام وصلت إلى 1200 جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن الأعمال الإدارية لفصول الخدمات فى الإدارات والمديريات التعليمية مستمرة وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، بالإضافة إلى التزام الطالب بسداد مقابل الخدمات والاشتراكات والغرامات المقررة وفقًا للقرارات المنظمة.



وأوضحت الوزارة، أنه يخصص نسبة 1% من حصيلة رسوم فصول الخدمات المسائية للجنة المركزية برئاسة رئيس القطاع والجهات المعاونة بالوزارة، حيث يحصل رئيس اللجنة العامة على 400 جنيه شهريًا بحد أقصى والأعضاء 250 جنيهًا و150 جنيهًا للمستعان بهم فى عمل اللجنة و50 جنيهًا للزيارات بواقع 50 جنيهًا للزيارة الواحدة.



وطالبت الوزارة، أن يكون عدد العاملين بفصول الخدمات يتناسب مع عدد الفصول المقترحة بالفعل فى كل جهة وتحت مسئولية الشئون المالية والإدارية بالمديريات، مع التزام المديريات بموافاة الوزارة بأعداد الطلبة سنويا.