التحقيقات تكشف: قاتل زوجته بالحوامدية تخلص من جثتها برميها فى الترعة

كتب أحمد الجعفرى

أجرى المتهم بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها بترعة في الحوامدية، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة.

وتبين أن خلافات أسرية بين المتهم والمجنى عليها المتزوجين عرفيًا، دفعت الأول لأن يستل سكينًا ويسدد عدة طعنات نافذة للمجنى عليها. وكشفت التحقيقات، أن المتهم حمل جثة المجنى عليها وتخلص منها بإلقائها فى ترعة الحوامدية، حتى عثر عليها الأهالى.

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة بترعة صغيرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.

وكشفت التحريات أن زوج المجنى عليها عرفيا وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.