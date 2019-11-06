حبس المتهم بقتل ربة منزل متزوج منها عرفيًا فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها بترعة في الحوامدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم متزوج منها عرفيا، وارتكب الجريمة بسبب خلافات أسرية بينهما.

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة بترعة صغيرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.

وكشفت التحريات أن زوج المجنى عليها عرفيا وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.