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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:51 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 14785 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 17648 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 5488 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل مستوى 547 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1460 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.
 

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