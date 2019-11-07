البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 14785 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 17648 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 5488 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل مستوى 547 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1460 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.