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الاثنين.. نقابة الصيادلة القاهرة تفتح باب الحجز بعمرة 2020

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:12 م
الاثنين.. نقابة الصيادلة القاهرة تفتح باب الحجز بعمرة 2020 نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، فتح باب الحجز لأعضائها بعمرة 2020، يوم الاثنين المقبل 11 نوفمبر الجارى، على أن يتم السفر للمملكة العربية السعودية يوم 22 يناير المقبل، مشيرة إلى أن الحجز بجواز السفر، ومقدم حجز 5 آلاف جنيه.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن مدة الرحلة 10 أيام، مشيرة إلى أن سعر الفرد فى الغرفة الرباعية 15850جنيه، وفى الغرفة الثلاثية 17000 جنيه، والغرفة الثنائية 19145 جنيها.

وأضافت، أن المستندات المطلوبة،: جواز السفر سارى على الأقل لمدة سنة، شهادة صحية تفيد خلو المعتمرين من وباء السحائى، عدد 2 صورة 4*6 خلفية بيضاء، مشيرة إلى أن السيدات أقل من 45 سنة يشترط وجود محرم، والشباب أقل من 18 سنة يشترط وجود محرم، مع ضرورة استخراج تصريح السفر لمن فى سن التجنيد.

 

 

 


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