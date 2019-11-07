وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أنه جاء فوز الإمارات بعد نجاح وزارة الطاقة والصناعة في استضافة فعاليات المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة "اليونيدو" في العاصمة أبوظبى، والذى أقيم على مدى خمسة أيام في فندق قصر الإمارات، وساهم في تعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق "أجندة التنمية المستدامة 2030".



وبفوزها بعضوية مجلس التنمية الصناعية ، تنضم دولة الإمارات إلى 53 دولة عضو في المجلس وتمنح حقوق التصويت على قرارات المجلس، الذي يعتبر الهيئة الأهم في صياغة توجهات المنظمة الاستراتيجية .



ويضطلع المجلس، الذي ينتخب أعضاؤه لمدة أربع سنوات على أساس التناوب بين جميع الدول الأعضاء، بدور مراقبة تنفيذ برامج عمل المنظمة، وإقرار ميزانيتيها العامة والتشغيلية، ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأن سياسات المنظمة، بما في ذلك تعيين المدير العام لليونيدو.

