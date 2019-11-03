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انطلاق أعمال المؤتمر العام الـ 18 لمنظمة "اليونيدو" فى أبوظبى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:56 ص
انطلاق أعمال المؤتمر العام الـ 18 لمنظمة "اليونيدو" فى أبوظبى منظمة اليونيدو
وكالات الأنباء

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انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" فى أبوظبي بمشاركة 800 وزير ومسئول وممثلى 170 دولة عضو فى المنظمة وتستمر حتى 7 نوفمبر الجارى بهدف صياغة مستقبل التنمية الصناعية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يعقد المؤتمر العام 25 جلسة نقاش حول السياسات التي من شأنها المساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، ويرافق جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر 14 فعالية مصاحبة رفيعة المستوى والتي تتمحور حول ستة مواضيع رئيسية وهي الشباب وريادة الأعمال وتمكين المرأة في القطاع الصناعي والثورة الصناعية الرابعة والطاقة المستدامة والمجمعات الصناعية والاقتصاد التدويري.

ويناقش المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة " اليونيدو " - على مدار 5 أيام - المجالات الرئيسية حول دور الصناعة في بناء مستقبل أفضل والتواصل والابتكار، ويصاحب المؤتمر معرضا مصغرا يسلط الضوء على المساهمة العالمية لليونيدو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنظم "اليونيدو "جلسات نقاش خاصة حول هذه المواضيع تجمع بين ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في اليونيدو ومجموعة من كبار قيادات الشركات والمؤسسات الإماراتية ذات العلاقة وغيرها لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية الصناعية وتبادل الخبرات وعقد الشراكات ووضع الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

 


اليونيدو

الامارات

منظمة اليونيدو

الامم المتحدة

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