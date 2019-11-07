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الإذاعة الإسرائيلية :تحالف "جانتس" يٌهدد بضم غور الأردن حال تشكيل الحكومة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:02 م
الإذاعة الإسرائيلية :تحالف "جانتس" يٌهدد بضم غور الأردن حال تشكيل الحكومة جانتس
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، أن تحالف "أزرق- أبيض"، بزعامة بيني جانتس، مستعد لفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت ، ويأتي ذلك بناءً على تصريحات أدلى بها حايلي تروبر ويوعز هاندل، أعضاء الكنيست عن التحالف، أثناء اجتماع لهما مع رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير رافي بيرتس.

 

وأضافت الإذاعة، انه خلال الاجتماع أشار تروبر وهاندل إلى أن حكومة بقيادة بيني جانتس "يمكنها تحقيق إنجازات مثل فرض السيادة في مناطق في غور الأردن منها شمال البحر الميت".

 

وأوضح تروبر وهاندل في الجلسة مدى استعداد حكومتهم "للمضي قدماً في خطوة إيديولوجية مهمة، فيما يتعلق بالاستقرار في الضفة الغربية إذا وعندما يترأس بيني جانتس الحكومة".

 

يذكر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان قد تعهّد في 10 سبتمبر بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر، وهو إعلان رحّب به جانتس، وقال إنه يدعمه، وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن "من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا".

 

 

 


غور الأردن

اسرائيل

تل ابيب

بانى جانتس

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