الأوقاف تحتفى على موقوعها الرسمى بتكريم الرئيس لرموز الوسطية

​كتب - إسماعيل رفعت

احتفت وزارة الأوقاف، بمكرميها فى احتفال المولد النبوي الشريف لعام 1441هــ / 2019م، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال احتفالية مصر بمولد النبى، وقامت بنشر أسمائهم فى إشارة مختصرة لأعمالهم وتميزهم ،من خارج جمهورية مصر العربية :

والمكرمون هم: الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي – أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية من المملكة العربية السعودية الشقيقة ،وتسلمها نيابة عنه محمد بن سعيد الغامدي الشهير بمحمد المجدوعي وكيل الرابطة ،والدكتور محمد خاطر عيسى – رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة تشاد الشقيقة.

أما المكرمون من داخل مصر فهم ،سيد إبراهيم أحمد شاهين – وكيل وزارة الأوقاف السابق للشئون المالية والإدارية و يسري محمود شفيق عزام – من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل ،وأحمد وحيد محمود مرداش – من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وإمام بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ،و مصطفى عبد السلام محمد محمد – حاصل على دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة وإمام وخطيب بمسجد الإمام الحسين ،و محمد مصطفى عبد الفضيل سالم – من خريجي الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف ، وحاصل على دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة ،ويمنى محمد أبو النصر مقدم عبد العال – واعظة متطوعة والأولى على الدفعة الأولى من الدارسين والدارسات بأكاديمية الأوقاف الدولية .