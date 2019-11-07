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الأمن الفيدرالى الروسى: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:19 ص
الأمن الفيدرالى الروسى: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، ألكسندر بورتنيكوف، أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية فى 2019 واعتقلت 138 مسلحا.

وقال بورتنيكوف - خلال اجتماع لمجلس مديرى الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة اليوم الخميس "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا جرى إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.


وأكد بورتنيكوف استيلاء الأجهزة الخاصة على كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية وإغلاق العديد من مختبرات إنتاج المخدرات
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبطوا خلال 9 أشهر من هذا العام حوالي 40 جريمة ذات طابع إرهابى.

 

 


الامن الفيدرالى الروسى

روسيا

خلايا ارهابيه

الامن الروسى

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