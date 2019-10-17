الأمن الفيدرالى الروسى: أمريكا قدمت لموسكو معلومات حول هجمات إرهابية محتملة

موسكو (أ ش أ)

أعلن مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قدمت لروسيا مؤخرا معلومات حول هجمات إرهابية محتملة على أراضى روسيا.

وأكد بورتنيكوف فى تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم " الإخبارية، أن الاتصالات العملية الاستخباراتية بين موسكو وواشنطن تجرى على المستوى المطلوب، بغض النظر عن حالة العلاقات السياسية بين الدولتين.

وأوضح أن "الاستخبارات الأمريكية قدمت لروسيا، قبل فترة وجيزة، معلومات حول أشخاص معينين يقفون وراء خطط لتنفيذ هجمات على أراضى بلادنا"، مضيفا: "نحن ممتنون لزملائنا على حجم المعلومات التى يقدمونها لنا".

كما استذكر بورتنيكوف تبادل المعلومات الذى جرى بين الدولتين حول خطط لشن هجوم إرهابى فى كاتدرائية "عذراء قازان" فى مدينة سان بطرسبورج فى العام 2017 .

وتابع:"أشرنا مرارا إلى أن موقف الجانب الأمريكى كان كما ينبغي، وهو أن العمل على مستوى المنفذين المباشرين يجب أن يستمر، أيا كانت الظروف السياسية، فهذا شىء بالغ الأهمية".