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اطمن علي نفسك.. تحليل " WBC" مقياس كرات الدم البيضاء فى جسمك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:00 م
اطمن علي نفسك.. تحليل " WBC" مقياس كرات الدم البيضاء فى جسمك تحليل دم
كتبت فاطمة ياسر

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تحليل  WBC يقوم الطبيب بطلبه في العديد من الأحيان، ولكن هذا التحليل يعني تعداد كريات الدم البيضة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا التحليل وفقا لموقع " emedicine".

عندما يشتبه الطبيب بوجود عدوي أو التهاب في الجسم يقوم علي الفور بطلب إجراء تحليل "wbc"، وهذا للاطمئنان إذا كان هذا الشخص يعاني من مرض يؤثر علي انتاج كريات الدم البيضاء أم لا.

ما هو تحليل WBC
ما هو تحليل WBC

 

يقوم الطبيب المتواجد في معمل التحاليل بسحب عينة من الدم، وتحليلها لمعرفة نسبة "wbc" في الجسم، والأطمان علي الشخص، وهذا التحليل يساعد في قياس  عدد كرات الدم البيضاء، مع معرفة زيادة أو نقصان عدد WBC الذي يعد علامة علي وجود أمراض في الجسم.

شروط تحليل WBC
شروط تحليل WBC

 

كريات الدم البيضاء يتم إنتاجها في نقي العظم وتقوم بحماية الجسم من العدوى وتساعد في رد الفعل المناعي الخاص به، وفي حالة تعرضها لأي مشاكل صحية كالعدوي  أو البكتيريا أو الفيروسات تزداد نسبتها في التحليل.

ما هو تحليل WBC للجسم
ما هو تحليل WBC للجسم

 

وفي حالة نقصنها عن الطبيعي تكون مؤشر لتناول بعض الأدوية المسببة لهذا الأمر، أو الإصابة بضعف في الجهاز المناعي أو نتيجة للعلاج الاشعاعي أو الكيميائي.

وللتعرف علي نتسجة تحاليلك إذا كان طبيعي أم لا فالمؤشر الطبيعي هو

تتراوح القيمة الطبيعية للwbc لدى البالغين بين 4500و 11000خلية في الميكروليتر.

 


تحليل WBC

شروط تحليل WBC

ما هو تحليل WBC

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