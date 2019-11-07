استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولى التونسى بعد انتخابه نائبا بالبرلمان

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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تونس أن وزير الاستثمار زياد العذارى قدم مساء اليوم الخميس استقالته من الحكومة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن الاستقالة جاءت إثر انتخاب العذارى نائبا بالبرلمان الجديد عن دائرة سوسة، حيث يحظر البند 90 من الدستور التونسى الجمع بين عضويتى الحكومة والبرلمان.

يشار إلى أنه من المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية غدا /الجمعة/ النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التى جرت فى 6 أكتوبر الماضي، بعد انتهاء المحكمة الإدارية أمس من البت فى الطعون الخاصة بالنتائج الأولية.