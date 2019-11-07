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استغلوا فقدانها البصر واغتصبوها.. طفلة هندية تسقط فريسة لشهوات المعلمين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:18 م
استغلوا فقدانها البصر واغتصبوها.. طفلة هندية تسقط فريسة لشهوات المعلمين مظاهرات ضد عمليات الاغتصاب فى الهند
كتب محمد جمال

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اتهمت السلطات الهندية، مدرسان فى مدرسة للأطفال المعوقين، باغتصاب طفلة فاقدة للبصر على مدى شهرين، ويدعى المدرسان شامان 62 سنة، وجايانتى 30 عامًا ، حيث اغتصبوا الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا فى غرفة الموسيقى بالمدرسة.
 
 
ولم تفصح الطفلة عن معاناتها لأهلها، إلا أنهما اكتشفا عندما جاء وقت عودتها للمدرسة فى أمباجى بولاية جوجارات، انيار الطفلة ورفضت العودة للمدرسة، لتفصح الطفلة عن قضية اغتصابها على يد مدرسيها لعمتها الراعية لها.
 
 
وكشفت الشرطة أن المعلمان هربا بعد اكتشاف جريمتها، وتقوم قوات الأمن بالبحث عنهم لتقديمهم للعدالة، وتم فصل الرجال على الفور من قبل إدارة المدرسة بعد الكشف عن جرائمهم.

 


الهند

اغتصاب

غرفة الموسيقى

المعوقين

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