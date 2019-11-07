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ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:57 م
ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 0.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.33 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.7 مليون سهم بقيمة 622.7 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.33% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.86% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
 

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