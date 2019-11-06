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تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:01 م
تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات محلية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.158 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 135.6 مليون ورقة مالية بقيمة 702 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.46% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.32%، والعرب على 5.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.05%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 34.1 مليون جنيه، 46.8 مليون جنيه،  على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 31 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 14709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17529 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5466 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452 نقطة، تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.72% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 95 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

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