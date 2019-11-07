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إيفانكا ترامب فى جولة بحقول الزيتون بأزياء من تصميم مغربى محتشم..فيديو وصور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:49 م
إيفانكا ترامب فى جولة بحقول الزيتون بأزياء من تصميم مغربى محتشم..فيديو وصور
وكالات

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أبرمت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، اتفاقين مع المؤسسات الشريكة بمبلغ يقدر بأكثر من 6 ملايين دولار لتقديم تدريب إضافي على المؤسسات الزراعية والإدارة المالية ومحو الأمية خلال جولة في أحد بساتين الزيتون بالمغرب.

وكتبت رئيسة الإعلام في البيت الأبيض، كارولينا هيرلي، في تغريدة على تويتر: "تقوم إيفانكا ترامب بجولة في بستان الزيتون المحلي، وتتحدث في حفل التوقيع ، حيث أبرم اتفاقان جديدان مع المؤسسات الشريكة - يبلغ مجموعها أكثر من 6 ملايين دولار، لدعم المستفيدين في المغرب مع تدريب إضافي على الممارسات الزراعية والإدارة المالية ومحو الأمية".

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ووصلت إيفانكا إلى المغرب أمس برفقة شون كيرنكروس، المدير التنفيذي لمؤسسة "تحدي الألفية"، وكان فى استقبالها بمطار الدولي في الرباط، العاهلة المغربية اللا مريم زوجة الملك محمد السادس ، في أول زيارة رسمية لها إلى المغرب.

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الأميرة مريم تستقبل إيفانكا في المطار

 

وخلال لقائها الأول مع الأميرة مريم في الرباط، ارتدت إيفانكا ترامب زيا كاملا محتشما باللون الرمادي، من تصميم مصممة الأزياء المغربية فضيلة الكادي المكون من سترة مطرزة بتطريزات مستوحاة من التراث المغربي وبنطلون قصير بلون مطابق وزوج من الكعب المدبب باللون الرمادي.

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وستروج إيفانكا خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، لـ"مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار" التي أطلقتها الخارجية الأمريكية في فبراير، بهدف مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على تعزيز دورهن في الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة.

 

 

 


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